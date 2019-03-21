مع اقتراب انتقاله لريال مدريد.. تعرف على بديل ماني في ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن بدء ليفربول الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، رحلة البحث عن خليفة للنجم السنغالى ساديو مانى الذى اقترب من الرحيل نحو صفوف ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، أن ليفربول يستهدف التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، ليكون بديلا لمانى فى الموسم المقبل.

وأضافت الإذاعة البريطانية أن مسئولى الريدز لديهم اتفاق كامل مع ديبالا للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل، فى حال رحيل النجم السنغالى إلى الفريق الملكى خلال الميركاتو الصيفى.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قد أشارت إلى أن زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد يسعى بقوة للحصول على خدمات مانى الصيف المقبل، لتعزيز صفوف المرنجى.

ويعيش مانى فترة من التألق مع ليفربول فى جميع المسابقات، بعدما نجح فى تسجيل هدفين بشباك بايرن ميونخ الألمانى، ليقود الريدز إلى ربع نهائي دوري الأبطال، كما أصبح ثانى هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفا بالتساوى مع صلاح، كين وأوباميانج خلف أجويرو المتصدر بـ18 هدفا.