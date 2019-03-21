10 صور يتمنى نجوم الكرة حذفها من التاريخ

في حياة نجوم الكرة العديد من المواقف السيئة والمحرجة وغير الأخلاقية، التي يتمنى كل واحد منهم نسيانها، قد يحقق هذه الأمنية مع مرور الوقت لكن هناك مواقف تخلدها عدسات الكاميرات ويصبح اللاعب أسيرا لها تطارده كما الأشباح وتبقى في حياته كالكابوس.

المواقف السيئة قد تكون علاقات جنسية أو إشارات بذيئة أو مواقف أخلاقية أو لقطات عابرة لكنها تبقى الأغرب والأسوأ في حياة اللاعبين، لذلك تبقى هاجس يؤثر على مستقبل اللاعبين ويقلل من شعبيتهم الجارفة.

الغريب أن المواقف التي يتمنى النجوم نسيانها لم تفوق بين لاعب من الطارز الفريد كرونالدو ولاعب له تاريخه الكروي المجيد كمارادونا ولاعبين أخرين مغمورين.

سوبر كورة يستعرض في هذا التقرير أغرب واسوأ 10 صور للنجوم من خلال التقرير:



اشارات بذيئة من مارادونا تورطه مع الفيفا



الصورة التي أتهم فيها رونالدو باغتصبا فتاة



الصورة التي أعلن بها ديفيد تيستو لاعب مونريال الكندي مثليته

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بالوتيلي في سهرة عنوانها خمر ونساء



جاريث بيل يشير لجماهير الأتليتي بحركة غير أخلاقية



شورت جاتوزو لاعب منتخب أيطاليا يسقط في كاس القارات أمام مصر



عضة سواريز الشهير لكيليني في كأس العالم



كارفخال نجم الريال يدخن الشيشة



لاعب من كوت ديفوار يتبول في الملعب