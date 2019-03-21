ألمانيا تستعد لهولندا بتعثر جديد أمام صربيا

فشل منتخب ألمانيا في تحقيق الفوز بأولى مبارياته في عام 2019، بعد تعادله على أرضه مع صربيا (1-1)، اليوم الأربعاء، في لقاء ودي أقيم على ملعب فولكسفاجن أرينا، استعدادًا لبدء تصفيات بطولة يورو 2020.

تقدم المنتخب الصربي بهدف بعد مرور 12 دقيقة على بداية المباراة، سجله لوكا يوفيتش، قبل أن يعادل ليون جوريتسكا النتيجة للألمان في الدقيقة 69، في مباراة شهدت بطاقة حمراء حصل عليها ميلان بافكوف، لاعب صربيا.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الألماني مشواره في تصفيات اليورو بمواجهة من العيار الثقيل خارج أرضه ضد هولندا، الأحد المقبل.