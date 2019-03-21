عقوبة تشيلسي لا تعطل أحلام كوفاسيتش

يبدو الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، متوسط ميدان فريق تشيلسي، مصرا على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى لو لم يتمكن فريقه الحالي من ضمه بعقد دائم.

ويعتبر الدولي الكرواتي، البالغ من العمر 24 عاما، من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، بعد انتقاله إلى تشيلسي، على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد الصيف الماضي.

ووقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقوبة على تشيلسي يحرمه بموجبها من إجراء التعاقدات في فتري انتقالات، وهو ما يعرض بقاء كوفاسيتش مع الفريق اللندني للخطر.

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وذكرت صحبفة "ماركا"، أن اللاعب الكرواتي يرغب في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، وإن كان يفضل التعاقد بعقد دائم مع تشيلسي.

وأضافت الصحيفة المدريدية، أن كوفاسيتش منفتح على الانتقال إلى فريق آخر في البريميرليج، علما بأن مجموعة من أندية المسابقة، لم تتطرق الصحيفة لهويتها، تراقب تطورات الوضع القائم.

يذكر أن مستقبل لاعب معار آخر في تشيلسي بات مجهولا بسبب العقوبة، وهو المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، الذي ربما يعود إلى يوفنتوس في كل الأحوال بسبب مغالاة النادي الإيطالي، في طلباته المالية مقابل التعاقد معه بشكل نهائي.