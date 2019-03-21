ليفربول يتقدم على مانشستر يونايتد في سباق نجم ريال مدريد

دخل ليفربول على خط ضم نجم ريال مدريد، ليكون بذلك في مواجهة مع مانشستر يونايتد، الساعي أيضًا خلف نفس الصفقة، وفقًا لتقرير صحفي إنجليزي.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد ذكرت في وقت سابق، أن المدافع الفرنسي للميرينجي، رفائيل فاران، يبدو مهتما بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن مانشستر يونايتد مستعد لضمه، مهما بلغت تكلفته.

لكن صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت اليوم الأربعاء إن ليفربول، يتمتع بأفضلية على يونايتد، في سباق ضم فاران.

ويأتي ذلك في ظل سعي مدرب الفريق الملكي، زين الدين زيدان، لاستقطاب نجم الريدز، ساديو ماني، حيث قد يلجأ لاستخدام ورقة اللاعب الفرنسي، لإتمام الصفقة.

إلا أن الصحيفة أضافت، أن رغبة فاران (25 عامًا) في الرحيل، قد تكون "خدعة" هدفها الضغط على ريال مدريد، لتقديم عقد جديد له.