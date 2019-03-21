تشيلسي يستهدف لاعبه السابق.. ومنافسة مرتقبة من توتنهام

ذكر تقرير صحفي هولندي، اليوم الأربعاء، أن تشيلسي يرغب في استعادة مدافعه السابق، ناثان أكي، الذي يلعب حاليا في صفوف بورنموث.

وانتقل أكي إلى بورنموث، عام 2017، مقابل 20 مليون إسترليني، بعد 5 سنوات قضاها بين جدران تشيلسي.

ويقدم أكي (24 عامًا) مستويات مميزة مع فريقه، منذ بداية الموسم الحالي.

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وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "تيليجراف" الهولندية، إن النادي اللندني مستعد لدفع الشرط الجزائي، في عقد اللاعب، والبالغ 39 مليون إسترليني، خلال الصيف المقبل.

لكن هذه الخطوة مرتبطة بتجميد عقوبة تشيلسي، القاضية بحرمانه من التعاقدات لفترتي انتقالات، كما يبدو توتنهام مهتمًا أيضًا بضم أكي، حيث بات مهددًا برحيل مدافعه البلجيكي، توبي ألديرفيريلد، الذي يبلغ الشرط الجزائي في عقده 25 مليون إسترليني.

كما سيواجه تشيلسي وتوتنهام منافسة على خدمات أكي، من قبل نابولي، في حال خسر الأخير مدافعه السنغالي، كاليدو كوليبالي.