لوف يواصل تهميش شتيجن أمام صربيا

يحرس مانويل نوير، عرين منتخب ألمانيا خلال مواجهة صربيا الودية، اليوم الأربعاء، على ملعب "فوكسفاجن أرينا"، استعدادًا لتصفيات يورو 2020.
وقرر المدرب الألماني يواكيم لوف مواصلة الاعتماد على حارس بايرن ميونخ، بدلًا من مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني.
وضمت تشكيلة المانشافت كلًا من:
نوير، هالستينبرج، جوناثان تاه، كيميتش، كلوستيرمان، سولي، براندت، هافيرتز، جوندوجان، ساني وفيرنر.
على الجانب الآخر، يبدأ منتخب صربيا بتشكيلة تتكون من:
ديميتروفيتش، بوجوسافاك، ميلينكوفيتش، سباييتش، روكافينا، ماكسيموفيتش، جاتشينوفيتش، ميلينكوفيتش سافيتش، لازوفيتش، يوفيتش وليايتش.
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