بوجبا: هناك قلة تقدير في الإعلام الإنجليزي

قال نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوجبا أن لاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج يتلقى معاملة مختلفة في بعض الأحيان من قبل الاعلام البريطاني نظرا لكونه أسمر البشرة.

و يرى بوجبا أن هناك قلة تقدير لما يقدمه اللاعب بسبب العنصرية ضده للونه الأسود مؤكدا أنه يستحق معاملة أفضل من التي يتلقاها من وسائل الاعلام في بريطانيا.

و قال بوجبا في تصريحات صحفية : أحيانا تحدث كل هذه الأمور " معاملة ستيرلينج بطريقة مختلفة للون البشرة في الاعلام " ، و ما رأيته أنه يتلقى انتقادات على منزله و سمعت العديد من الأشياء و لكنك لا أحد يتحدث عما يفعله في الميدان.

Advertisements

و اكمل لاعب وسط اليونايتد : أقول دوما أن العنصرية في كرة القدم يجب ألا تكون متواجدة لأننا نمارس رياضة جميلة تسعد الناس .

و اكمل بوجبا : عندما يقدم شخص ما عملا جيدا يتوجب أن يحصل على نفس الثناء الذي يحصل عليه شخص آخر انجز نفس العمل.