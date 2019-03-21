قرعة دوري أبطال أفريقيا...الأهلي يواجه صن داونز في ربع النهائي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عن وقوع الأهلي في مواجهة فريق الأهلي المصري.

وأقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مساء اليوم الأربعاء، قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، وذلك في أحد فنادق القاهرة، بحضور ممثلي الأندية المشاركة في دور الثمانية للبطولتين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي وفريق صنداونز أحد أيام 5 و6 أبريل المقبل في جنوب إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في مصر أحد أيام 12 و13 من الشهر ذاته.

وقام بسحب القرعة، عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ونجم المنتخب الكاميروني السابق باتريك مبوما، بجانب الغاني أنتوني بافو الأمين العام المساعد بالاتحاد الإفريقي، وسامسون أدامو رئيس لجنة المسابقات في الكاف.

وكان الأهلي قد تأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، فيما جاء في الوصافة فريق سيمبا التنزاني برصيد 9 نقاط.