الجهاز الفني للزمالك يعترض على حكم مباراة المقاولون العرب

اعترض الجهاز الفني لفريق الزمالك على محمد الحنفي حكم مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. جاء اعتراض الجهاز الفني بعد تغاضي الحكم عن احتساب ركلة جزاء لصالح محمود كهربا في الدقائق الأخيرة للشوط الأول للمباراة. وتوجه أيمن عبد العزيز المدرب المساعد بالفريق الأبيض للحكم بعد انتهاء الشوط الأول للاعتراض، في حين هاجمت جماهير الزمالك الحكم بعد انتهاء الشوط.

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