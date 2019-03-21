وزير الداخلية الإماراتي يتفقد فعاليات الأولمبياد الخاص

زار الفريق الشيخ، سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتي، اليوم الأربعاء، فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019"، في أرض المعارض.

واطلع الفريق على جانب من الفعاليات، المقامة بهذا الحدث العالمي الإنساني، حيث تفقد عددا من قاعات وأجنحة الخدمات المقدمة للأبطال، ومن بينها المركز الطبي وغرفة العمليات.

ورافقه في الجولة، حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومحمد عبد الله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة.

كما التقى وزير الداخلية بعدد من الأبطال، من المشاركين الإماراتيين والعالميين، من أصحاب الهمم.