الزمالك يصطدم بحسنية أغادير المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية

اسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة فريق الزمالك بطل مصرلفريق حسنية أغادير المغربي. وستقام مباريات الذهاب أيام 5-6-7 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب 12-13-14 من الشهر ذاته. وسيخوض الفريق الأبيض لقاء الذهاب خارج ملعبه والعودة على ملعبه. وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية وتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط وتأهل معه جورماهيا الكيني برصيد 9 نقاط أيضا وجاء بترو اتليتكو في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ونصر حسين داي في المركز الأخير برصيد 7 نقاط. وجاءت مباريات ربع نهائي الكونفدرالية كاملة كالتالي: Advertisements نكانا (زامبيا) VS الصفاقسي (تونس) النجم الساحلي (تونس) VS الهلال (السودان) جور ماهيا (كينيا) VS نهضة بركان (المغرب) حسنية أغادير (المغرب) VS الزمالك.

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