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زوجة جروس في مقصورة بتروسبورت لدعم الزمالك أمام المقاولون

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حرصت زوجة السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في مقصورة ملعب بتروسبورت لمؤازرة الفريق الأبيض في لقاء المقاولون العرب في الجولة الخامسة والعشرين للدوري.

وتحرص زوجة جروس باستمرار على حضور المباريات في حالة تواجدها في القاهرة.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الأول برصيد 52 نقطة، في حين يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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