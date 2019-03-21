الكشف عن حيلة يوفنتوس لرفع سعر هدف الريال

يسعى ريال مدريد إلى إعادة بناء صفوفه بقوة خلال الموسم المقبل، من أجل العودة للمنافسة على البطولات محليًا وقاريًا.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس، في الصيف المقبل.

وبحسب تقارير سابقة، كان بيانيتش يحظى باهتمام من قبل برشلونة، ريال مدريد، تشيلسي، وباريس سان جيرمان في الصيف الماضي إلا أن اليوفي رفض كل هذه العروض.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن موقف بيانيتش في يوفنتوس تغير الآن عن الصيف، فرغم أنه يظل لاعبًا بدون بديل في الفريق، ولكن اليوفي لم يعد يعارض مسألة بيعه.

Advertisements

ووقع بيانيتش على عقد جديد مع يوفنتوس في مطلع الموسم الحالي، إلا أنه كان تجديدًا شكليًا، حيث إن الاتفاق على الراتب الجديد للاعب لن يبدأ تطبيقه إلا في الصيف المقبل.

ويهدف يوفنتوس من وراء التجديد لبيانيتش، أن يحصل على قوة أكبر في المفاوضات عندما يقرر بيع اللاعب لأحد كبار أوروبا.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع بين مسؤولي يوفنتوس وممثلي اللاعب في نهاية الموسم الحالي، من أجل تحديد مصيره.