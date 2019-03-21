أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة نادي الزمالك المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : محمود أبو السعود Advertisements خط الدفاع: أمير عابد ومحمد سمير وفادي نجاح وعبد الوهاب اسماعيل خط الوسط: إبراهيم صلاح ومحمد سوسته أحمد الشيمي ولويس إدواردو خط الهجوم: محمد طلعت وأحمد علي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك - الرسمي في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.