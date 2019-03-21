مدرب تونس يستدعي لاعبي الإفريقي والبنزرتي

قرر المدير الفني لمنتخب تونس، آلان جيريس، اليوم الأربعاء، استدعاء لاعب الإفريقي، غازي العيادي، ونجم البنزرتي، حسام الحباسي، للالتحاق بمعسكر نسور قرطاج.

وجاء ذلك بعد تأكد غياب الثلاثي، وهبي الخزري وإلياس السخيري وديلان برون، لأسباب صحية، عن المباراتين المرتقبتين لمنتخب تونس، ضد كل من إسواتيني، الجمعة المقبل، في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، وأمام الجزائر وديًا، يوم الثلاثاء.

وكان المنتخب التونسي قد ضمن تأهله إلى البطولة الإفريقية، حيث يتصدر مجموعته حاليًا برصيد 12 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة أمام مصر، التي تحتل الوصافة، قبل الجولة الأخيرة.

وفازت تونس في أرضها على مصر (1-0)، قبل أن تتلقى الهزيمة في ضيافة الفراعنة (3-2).