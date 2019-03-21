شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم دي ماريا من وديتي فنزويلا والمغرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (باريس)

سيغيب الجناح أنخل دي ماريا نجم وسط باريس سان جيرمان بطل فرنسا عن مباريات منتخب الأرجنتين بسبب إصابة بفخذه.

ولم يلعب الجناح البالغ 31 عاما مع منتخب الأرجنتين منذ الخروج المخيب من ثمن نهائي مونديال 2018.

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لكن دي ماريا استدعي إلى التشكيلة التي ستواجه فنزويلا الأحد والمغرب بعد أربعة أيام.

وكتب الاتحاد الأرجنتيني في حسابه على "تويتر" ان دي ماريا "عانى اليوم (الاربعاء) تمزقا عضليا في العضلة الرباعية الرؤوس لفخذه الأيسر" و"سيتم تحريره" من المجموعة.

ويعود إلى المنتخب الأرجنتيني نجمه ليونيل ميسي للمرة الأولى بعد إقصائه من ثمن نهائي المونديال أمام فرنسا البطلة 3-4.