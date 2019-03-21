شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو يوم 21-3-2019 .. تعليق يويفا على رأسيات الدون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، للمشاركة فى تدريبات منتخب بلاده، يوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ غيابه عن المشاركة عقب وداع النسخة الأخيرة من نهائيات كأس العالم التى أقيمت فى روسيا الصيف الماضى.

أخبار كريستيانو رونالدو يوم 21-3-2019 عن انضمام الدون لمعسكر بلادة

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، أن رونالدو شارك فى التدريبات مع زملائه استعدادا لمواجهتى أوكرانيا وصربيا يومى 22 و25 من شهر مارس الجارى، فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

أضافت الصحيفة أن رونالدو ظهر للمرة الأولى فى تدريبات البرتغال التى أقيمت فى ملاعب التدريب بالقرب من لشبونة، حيث تم استدعاؤه لأول مرة منذ مونديال روسيا.

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كريستيانو رونالدو معرض للإيقاف

تضمن أخبار كريستيانو رونالدو يوم 21-3-2019 أعلان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، فتح تحقيق فى احتفال كريستيانو رونالدو المثير للجدل خلال المباراة التى جمعت بين فريقى يوفنتوس الإيطالى وأتلتيكو مدريد الإسبانى فى مدينة "تورينو" الإيطالية، فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن كريستيانو رونالدو أصبح معرضًا للإيقاف مباراة أو إثنين على الأكثر من قبل اليويفا، رغم أن الحركة التى قام بها فعله دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد من قبله ولم يعاقب إلا بغرامة قدرها 20 ألف يورو.

اليويفا يسلط الضوء على رأسيات رونالدو

شملت أخبار كريستيانو رونالدو يوم 21-3-2019 تسليط صفحة يويفا الضوء علي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والذي يمتاز في كرات الرأس أفضل من أي لاعب آخر.

وعلقت صفحة يويفا علي رأسيات رونالدو قائللة، " هل هناك لاعبين أفضل منه في ألعاب الهواء؟".