شكرا لقرائتكم طارق مصطفى يكشف نقاط القوة والضعف فى حسنية أغادير منافس الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد طارق مصطفى نجم الزمالك الأسبق أن حسنية أغادير المغربى أحد الفرق التى تمتلك جماهير عريضة وملعب ممتاز.

أضاف طارق مصطفى خلال استضافته ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور: افتقد الفريق المغربى أهم لاعب لديه وهو أوبيلا الذى تعرض للكسر وسيضطر الى البقاء بعيدًا عن أرضية الملعب خلال مباراتى الفريقين.

وقال نجم الزمالك الأسبق ان الجهاز الفنى بقيادة كريستيان جروس يجب عليه توخى الحذر فى الربع ساعة الأولى من المباراة خاصة وان الجماهير ستؤازر الفريق بشكل كبير ولديها حماس شديد بخلاف تواجد عدد من اللاعبين المميزين أبرزهم الباك الشمال الذى يجيد اللعب على الطرفين، بخلاف شخصية المدرب الاسبانى للفريق التى تمتاز بالنواحى الهجومية.

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وأوضح طارق مصطفى ان اهم مميزات الفريق المغربى حسنية اغادير هى الكرات الثابتة وعلى الأبيض معرفة ابعادها عن حدود مرمى محمود عبد الرحيم جنش.

واختتم حديثه عن المباراة مؤكدًا ان الفريق الذى يفوز على الهلال السعودى أفضل الأندية العربية لا يخشى اى فريق آخر مؤكدًا ان انتصار الزمالك بمجموعة اللاعبين أنفسهم لا يمكن ايقافه من اى فريق عربى اخر بالرغم من ضرورة احترام الفريق المغربى بشكل كبير.