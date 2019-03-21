شكرا لقرائتكم انفانتينو يشارك فى مؤتمر دولى للإدارة الرياضية بمصر على هامش أمم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مركز الدراسات الرياضية السويسرى cies الشريك التعليمى للاتحاد الدولى لكرة القدم بالتعاون مع جامعة القاهرة إقامة مؤتمر عالمى كبير بالقاهرة على هامش فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة التى تنظمها مصر الصيف المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

ووجه المركز السويسرى الدعوة لرئيس الاتحاد الدولى للعبة جيانى انفانتينو لحضور المؤتمر الذى سيقام أحد الأيام الثلاث التى تصادف افتتاح البطولة القارية بالقاهرة على غرار المؤتمر العالمى الذى أقيم خلال فعاليات نهائيات كأس العالم الماضية روسيا 2018 والذى حضره رئيس فيفا أيضًا وشارك به العديد من ممثلى أكثر من 20 دولة بكافة انحاء العالم.

وتقام بطولة كأس الأمم الافريقية يونيو ويوليو المقبلين فى 4 محافظات مصرية هى القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية والسويس، وبمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى تاريخيًا.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو محب ممثل مركز الدراسات السويسرى ان الهدف من المؤتمر العالمى الذى سيتم الدعوة فيه لكل المشاركين فى عالم الساحرة المستديرة من كافة بلدان العالم فى مساهمة فاعلة لإنجاح البطولة التى تنظمها مصر خلال الصيف المقبل خاصة وأن تلك الفعاليات تلقى رواجًا فى كل البطولات العالمية التى تقام وسبق أن تم تنظيمها فى المونديال الأخير وكافة البطولات القارية التى تنظم حاليًا.

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أضاف محب فى تصريحات خاصة ان جامعة القاهرة ستنظم الحدث بصفتها الشريك التعليمى بمصر وسيتم اقامة حفل كبير لتخريج الدفعة الحادية عشر لدبلومة فيفا التى تنظم بالقاهرة.

تابع عمرو محب أن وفد مصرى سبق وأن شارك فى المؤتمر الذى اقيم بالمونديال من الخريجين الشبان الذين استطاعوا أن يضيفوا لخبراتهم فى مجال الإدارة الكثير بعدما إلتقوا أكبر الرموز فى عالم الإدارة الرياضية على مدار الإسبوع الذين تواجدوا به فى موسكو.

من جانبه، أكد الدكتور وائل قرطام المنسق الأكاديمى لدبلومة فيفا بجامعة القاهرة ان اجتماعًا تم مع مسئولى المركز السويسرى وعلى رأسهم السويسرى رولان شفيليون مدير المركز الذى حضر للقاهرة خصيصًا للتنسيق بشأن المؤتمر الدولى الذى سيقام على هامش كان 2019.

أضاف وائل قرطام ان جامعة القاهرة استطاعت أن تقدم على مدار 11 عامًا عدد مؤثر فى الإدارة الرياضية بالمنطقة العربية ومصر تحديدًا مؤكدًا ان هناك استعدادات جادة لمشاركة انفانتينو وكل قيادات فيفا فى المؤتمر.