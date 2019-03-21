شكرا لقرائتكم أخبار الدورى الإسبانى 21-3-2019 برشلونة يتحرك لضم دي ليخت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد الدوريات توقف فى المباريات نظرًا لفترة التوقف الدولى وبعد انقضاء هذه المدة سيعود نادى برشلونة الأسبانى فى مواجهة إسبانيول.

مواجهة برشلونة واسبانيول

تضمنت أخبار الدورى الأسبانى 21-3-2019 عن عودة الدورى الاسبانى يوم 29 من الشهر الجارى بمباراة برشلونة وإسبانيول ضمن مباريات الاسبوع الـ29 فى الليجا وتعتبر مباراة مهمه لبرشلونة لاستكمال مشوارة فى حسم الفوز بلقب الدورى، ويتزامن معها فى نفس اليوم مباراة ديبورتيفو ألاف فى مواجهة أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى والفرق بينه وبين الفريق الكتالونى صاحب المركز الاول 10 نقاط ويحاول اتليتكو مدريد فى تقليص الفارق بينه وبين الفريق صاحب المركز الاول وفى نفس الوقت يحاول الابتعاد عن السقوط للمركز الثالث.

وكما يواجهه ليجانيس فريق خيتافى الفريق صاحب المركز الرابع فى محاولة لتقليس الـ8 نقاط الفارق بينهم وبين ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

أخبار الدورى الأسبانى 21-3-2019 عن مواجهة ريال مدريد وهويسكا

شملت أخبار الدورى الأسبانى 21-3-2019 عن مواجة فريق ريال مدريد صاحب المركز الثالث هويسكا لمواجهات الاسبوع الـ 20 فى يوم 30 من هذا الشهر فى مباراة مهمة يحاول فيها الفريق الملكى العودة مرة اخرى بعدما ابتعد عن المنافسة على الليجا حيث ابتعد عن برشلونة بـ 12 نقطة.

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برشلونة يبدأ مفاوضاتة فى ضم دى ليخت

جاء فى أخبار الدورى الأسبانى 21-3-2019 تقديم نادى برشلونة الأسبانى عرضه الأول لضم ماتياس دى ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

أكدت صحيفة "سبورت"الكتالونية، أن إدارة برشلونة قدمت عرضاً أولياً قيمته 60 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز لمسئولى أياكس الهولندى من أجل التعاقد مع ماتياس دس ليخت صديق دى يونج الذى سيرتدى قميص البلوجرانا بدءاً من الموسم المقبل.

أوضحت الصحيفة، أن برشلونة سيواجه منافسة قوية من جانب يوفنتوس الإيطالى الذى وضع قلب الدفاع الهولندى على رأس أولوياته لتدعيم الجانب الخلفى للسيدة العجوز.

أشارت الصحيفة، أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة يرى أن التعاقد مع ماتياس دى ليخت توقيع إستراتيجى وسوف يبذل كل الجهود من أجل الوصول إلى المدافع الهولندى فى الصيف المقبل ليخلف جيرارد بيكيه مستقبلاً.

أخبار الدورى الأسبانى 21-3-2019 عن مغازله حارس الملكى لوالده

غازل لوكا زيدان حارس مرمى ريال مدريد الإسبانى والده زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق بمناسبة عيد الأب.

كتب لوكا عبر حسابه على موقع انستجرام، "أحبك يا أبي".

ويتواجد لوكا فى صفوف ريال مدريد تحت القيادة الفنية لأبيه الذى عاد لقيادة الميرينجى مؤخرا وحقق فوزا مهما على سيلتا فيجو فى أولى المهام الفنية مع البلانكوس.