شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: مش هانرضى بالأمر الواقع تانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك ان الفريق تلقى الهدف الأول خلال فعاليات المباراة وهم 10 لاعبين بعد اصابة حمدى النقاز ووقوف حازم امام على خط التماس لمدة تجاوزت الخمس دقائق دون أن يتحدث الحكم الرابع مع محمد الحنفى.

أضاف أمير مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور، أن هناك اشياء حدثت فى المباراة لم يستوعبها أحد، مؤكدًا ان الزمالك لا يحصل على بطولات بالطرق السهلة عبر تاريخه.

تابع المشرف العام على الزمالك أن النادى لن يصمت خلال الفترة المقبلة مشددًا على ان سياسة القبول بالأمر الواقع لن يكون نهج النادى مع المواقف التى يتم التعامل معها فى المباريات المقبلة، مشددًا على ان الفريق يسير فى الطريق الصحيح وان النادى لديه اصرار أكبر للتويج بلقب الدورى الموسم الحالى.

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وأوضح المشرف العام على الكرة ان البطولة سيتم حسمها فى المستطيل الأخضر وانه لن ينتظر لتصريحات البعض بأن الأهلى هو نادى الدولة وخلافه لن البلد اكبر من أى نادى مهما ارتفع اسمه، مؤكدًا أنه من العدل فوز الزمالك ببطولة الدورى الممتاز.

وتعادل الزمالك والمقاولون العرب بهدفين لكلا منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء ضمن مباريات الدورى الممتاز، حيث استطاع الأبيض تسجيل الهدفين عن طريق محمود حمدى الونش وطارق حامد، بينما سجل لذائاب الجبل عبد الوهاب اسماعيل واحمد على فى واحدة من اقوى مباريات الايجيبشن ليج هذا الموسم خاصة وأن منافس فريق كريستيان جروس كان لديه الدافع الكبير لتحقيق المفاجأة والتأكيد على أنه حصان البطولة الباحث عن التواجد بين الكبار فى مرحلة الحسم الحالية للبطولة.

وصل الزمالك الى النقطة 53 متصدرًا جدول الترتيب على حساب الأهلى الذى وصل الى النقطة 51 للنادى الأهلى حيث بات الأهلى قريب للغاية حال تحقيقه الانتصار على الزمالك فى الوصول الى القمة لأول مرة بعد مرور أكثر 22 جولة خاضها الفريقين لذلك ستكون المباراة المقبلة ملتهبة بدرجة كبيرة للغاية وستكون موقعة 30 مارس الجارى هى الحاسمة بين الفريقين فى فك الاشتباك أو استمراره لمرحلة مقبلة.