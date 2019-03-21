شكرا لقرائتكم أخبار الأهلى 21-3-2019 الشناوى يتغيب عن المران وجلسة لحسم مصير مؤمن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سعد الدين سمير مدافع الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي امس الأربعاء، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

أخبار الأهلى 21-3-2019 عن عقد لاسارتي جلسة مع سعد

وتحدث لاسارتي مع سعد سمير في بعض الأمور الفنية، بالإضافة لمنحه بعض التعليمات الخاصة قبل مواجهة الزمالك في القمة.

فيما واصل حمدي فتحي لاعب الفريق أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق، ويعاني حمدي فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها في مباراة الأهلي أمام بتروجت، وهي الإصابة التي تقلل من فرص لحاقة بالقمة وفقا لتاكيدات الجهاز الطبي للفريق.

الشناوى يتغيب عن تدريبات الاهلى

تضمنت أخبار الأهلى 21-3-2019 تغيب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، عن مران فريقه الذى اقيم امس على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة لاستمرار معاناته من تورم في الأنكل.

ويؤدي الشناوي تدريبات تأهيلية لمدة ٣ ايام، قبل الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعي.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح امس الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيم بعد الفوز على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف نظيفة، والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الزمالك والمقرر إقامتها يوم 30 مارس الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

كما عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة فيديو للاعبيه قبل انطلاق مران الفريق.

واحتوي الفيديو المعروض على لقطات من بعض مباريات الزمالك،فيما تم التركيز على أخطاء لاعبي الفريق الأبيض تمهيدا لاستغلالها في مباراة القمة.

Advertisements

أخبار الأهلى 21-3-2019 عن ديسابر وحقيقة التفاوض معه

كشف سباستيان ديسابر، المدير الفني السابق للإسماعيلي،عن أسباب تدهور مستوى الدروايش في الفترة الأخيرة.

وتابع ديسابر خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، "المنافسة في دوري أبطال أفريقيا صعبة، وتحتاج إلى إمكانيات كبيرة واستعدادات، والإسماعيلي اكتسب خبرات طويلة، بالرغم من خروجه من البطولة الأفريقية".

وأضاف المدير الفني السابق للإسماعيلي "لا أعرف حقيقة مفاوضة بعض الأندية المصرية ومن بينها الأهلي مع مدير أعمالي، فأنا أركز في عملي فقط، وأترك له هذه المهمة، فقد يكون تلقى هذه العروض، لكني لا أعرف عنها شيئا".

وأكد ديسابر أن الأهلي قادر على حصد دوري أبطال أفريقيا خلال العام الجاري.

جلسة فى الأهلى لحسم مصير مؤمن زكريا

شملت أخبار الأهلى 21-3-2019 عن عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلسة حاسمة مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق وأحمد يحيى وكيل أعماله، لتحديد مصيره فى المرحلة المقبلة، سواء بالموافقة على رحيله لأحد الأندية الفنلندية حتى نهاية الموسم، أو الاستمرار فى التدريب مع الفريق.

وقال سيد عبد الحفيظ، إنه تلقى اتصالات من أندية فى الدورى الفنلندي، ترغب فى التعاقد مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق، وأن الأمور ستحسم خلال الأسبوع الجارى بعد إنهاء كل التفاصيل والوصول إلى اتفاق نهائى بشأن إعارته والنادى الذى سيلعب له.

وشدد مدير الكرة بالأهلي، على أن مصلحة مؤمن زكريا تأتى فى مقدمة اهتمام النادي، وأن العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة يتم دراستها من أجل الوصول إلى اتفاق لإعارة اللاعب.

وكان مؤمن زكريا قد أنهى إعارته مع فريق أحد السعودى بالتراضى بين الطرفين، ويسعى الأهلى لإعارة اللاعب، خاصة أن اللوائح تمنع مشاركته مع الأهلى خلال الموسم الجارى.