شكرا لقرائتكم رغم التعادل مع المقاولون..مرتضىى يصرف مكافأة فوز للاعبى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، صرف مكافأة الفوز للفريق بالرغم من التعادل أمام المقاولون العرب اليوم.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور اللاعبون كان رجالة ولم يقصرون امام ذئاب الجبل مؤكدًا ان فريقه واجه 16 لاعب فى الملعب 11 ارتدوا تيشيرت المنافس و5 حكام.

وأوضح مرتضى منصور أنه يقف خلف فريقه بالشكل الأمثل لأنهم لم يقصروا فى المباراة.

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وتعادل الزمالك والمقاولون العرب بهدفين لكلا منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الدورى الممتاز حيث استطاع الأبيض تسجيل الهدفين عن طريق محمود حمدى الونش وطارق حامد، بينما سجل لذائاب الجبل عبد الوهاب اسماعيل واحمد على فى واحدة من اقوى مباريات الايجيبشن ليج هذا الموسم خاصة وأن منافس فريق كريستيان جروس كان لديه الدافع الكبير لتحقيق المفاجأة والتأكيد على أنه حصان البطولة الباحث عن التواجد بين الكبار فى مرحلة الحسم الحالية للبطولة.

وصل الزمالك الى النقطة 53 متصدرًا جدول الترتيب على حساب الأهلى الذى وصل الى النقطة 51 للنادى الأهلى حيث بات الأهلى قريب للغاية حال تحقيقه الانتصار على الزمالك فى الوصول الى القمة لأول مرة بعد مرور أكثر 22 جولة خاضها الفريقين لذلك ستكون المباراة المقبلة ملتهبة بدرجة كبيرة للغاية وستكون موقعة 30 مارس الجارى هى الحاسمة بين الفريقين فى فك الاشتباك أو استمراره لمرحلة مقبلة.