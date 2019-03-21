شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: "مش فارق معانا هنقابل مين فى الكونفيدرالية"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابدى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، سعادته بمواجهة حسنية أغادير المغربى فى الكونفيدرالية الافريقية.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور أنه يحترم كل الأشقاء العرب وأن فريقه يملك مواهب قادرة على الاطاحة بأى فريق.

أوضح رئيس الزمالك انه سبق وان فاز الزمالك على النجم الساحلى بثلاثية ولا يشغله ماهية الفريق الذى سيواجهه حال تخطى حسنية اغادير فى البطولة القارية.

Advertisements

تابع : اثق فى الزمالك ولاعبيه وجهازه الفنى وسنواصل رحلتنا فى البطولة الافريقية بنجاح، مشيرًا الى أن لاعبيه بالكامل قدموا أداء رائع أمام المقاولون العرب مناشدًا الجماهير البيضاء الوقوف بجانب الفريق خلال المرحلة المقبلة واصفًا الهجوم بالفيس بوك والتواصل الاجتماعى من مجموعة فشلة يتصيدون سقوط الأبيض.

وتعادل الزمالك والمقاولون العرب بهدفين لكلا منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الدورى الممتاز حيث استطاع الأبيض تسجيل الهدفين عن طريق محمود حمدى الونش وطارق حامد، بينما سجل لذائاب الجبل عبد الوهاب اسماعيل واحمد على فى واحدة من اقوى مباريات الايجيبشن ليج هذا الموسم خاصة وأن منافس فريق كريستيان جروس كان لديه الدافع الكبير لتحقيق المفاجأة والتأكيد على أنه حصان البطولة الباحث عن التواجد بين الكبار فى مرحلة الحسم الحالية للبطولة.

وصل الزمالك الى النقطة 53 متصدرًا جدول الترتيب على حساب الأهلى الذى وصل الى النقطة 51 للنادى الأهلى حيث بات الأهلى قريب للغاية حال تحقيقه الانتصار على الزمالك فى الوصول الى القمة لأول مرة بعد مرور أكثر 22 جولة خاضها الفريقين لذلك ستكون المباراة المقبلة ملتهبة بدرجة كبيرة للغاية وستكون موقعة 30 مارس الجارى هى الحاسمة بين الفريقين فى فك الاشتباك أو استمراره لمرحلة مقبلة.