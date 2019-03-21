شكرا لقرائتكم مرتضى: طلبت تغيير الحنفى قبل المباراة وقلتلهم "هيعمل كارثة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، انه تحدث مع اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة بشأن رفضه اسناد المباراة الأخيرة لفريقه امام المقاولون العرب لمحمد الحنفى.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور أنه أكد لسويلم ان الحنفى سيقوم بعمل كارثة فى المباراة ولم يصدقنا أحد وقال أن القرار هو قرار عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام.

ووجه مرتضى منصور رسالة الى عصام عبد الفتاح قائلًا: "انت شوهت التحكيم المصرى والعربى والافريقي وعليك الرحيل"

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وتعادل الزمالك والمقاولون العرب بهدفين لكلا منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الدورى الممتاز حيث استطاع الأبيض تسجيل الهدفين عن طريق محمود حمدى الونش وطارق حامد، بينما سجل لذائاب الجبل عبد الوهاب اسماعيل واحمد على فى واحدة من اقوى مباريات الايجيبشن ليج هذا الموسم خاصة وأن منافس فريق كريستيان جروس كان لديه الدافع الكبير لتحقيق المفاجأة والتأكيد على أنه حصان البطولة الباحث عن التواجد بين الكبار فى مرحلة الحسم الحالية للبطولة.

وصل الزمالك الى النقطة 53 متصدرًا جدول الترتيب على حساب الأهلى الذى وصل الى النقطة 51 للنادى الأهلى حيث بات الأهلى قريب للغاية حال تحقيقه الانتصار على الزمالك فى الوصول الى القمة لأول مرة بعد مرور أكثر 22 جولة خاضها الفريقين لذلك ستكون المباراة المقبلة ملتهبة بدرجة كبيرة للغاية وستكون موقعة 30 مارس الجارى هى الحاسمة بين الفريقين فى فك الاشتباك أو استمراره لمرحلة مقبلة.