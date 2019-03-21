شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك سيُكمل الدورى المصرى بحكام أجانب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، هجومًا عنيفًا على محمد الحنفى حكم مباراة الأبيض والمقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما.
أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن محمد الحنفى اتخذ قرارات خاطئة كثيرة خلال المباراة، وطالب رئيس الزمالك من عصام عبد الفتاح عدم الوقوف بجانب الحنفى وأخطائه، مؤكدًا ان الفريق يتعرض لحرب كبيرة خلال الفترة القادمة.
أوضح رئيس الزمالك أن ناديه لن يخوض مبارياته المقبلة فى الدورى المصرى بحكام مصريين، وأن قراره النهائى خوض المباريات المتبقية بالحكام الأجانب رافضًا التفريط فى حق ناديه.
وتعادل الزمالك والمقاولون العرب بهدفين لكلا منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الدورى الممتاز، حيث استطاع الأبيض تسجيل الهدفين عن طريق محمود حمدى الونش وطارق حامد، بينما سجل لذائاب الجبل عبد الوهاب اسماعيل واحمد على فى واحدة من اقوى مباريات الايجيبشن ليج هذا الموسم خاصة وأن منافس فريق كريستيان جروس كان لديه الدافع الكبير لتحقيق المفاجأة والتأكيد على أنه حصان البطولة الباحث عن التواجد بين الكبار فى مرحلة الحسم الحالية للبطولة.
وصل الزمالك الى النقطة 53 متصدرًا جدول الترتيب على حساب الأهلى الذى وصل الى النقطة 51 للنادى الأهلى حيث بات الأهلى قريب للغاية حال تحقيقه الانتصار على الزمالك فى الوصول الى القمة لأول مرة بعد مرور أكثر 22 جولة خاضها الفريقين لذلك ستكون المباراة المقبلة ملتهبة بدرجة كبيرة للغاية وستكون موقعة 30 مارس الجارى هى الحاسمة بين الفريقين فى فك الاشتباك أو استمراره لمرحلة مقبلة.
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