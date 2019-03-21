شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك سيُكمل الدورى المصرى بحكام أجانب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، هجومًا عنيفًا على محمد الحنفى حكم مباراة الأبيض والمقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن محمد الحنفى اتخذ قرارات خاطئة كثيرة خلال المباراة، وطالب رئيس الزمالك من عصام عبد الفتاح عدم الوقوف بجانب الحنفى وأخطائه، مؤكدًا ان الفريق يتعرض لحرب كبيرة خلال الفترة القادمة.

أوضح رئيس الزمالك أن ناديه لن يخوض مبارياته المقبلة فى الدورى المصرى بحكام مصريين، وأن قراره النهائى خوض المباريات المتبقية بالحكام الأجانب رافضًا التفريط فى حق ناديه.

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