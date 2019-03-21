شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد 21-3-2019 عن اصابة لوكاكو قبل مواجهة برشلونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض البلجيكى روميلو لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد لإصابة قوية خلال تواجده مع منتخب بلجيكا، وهو ما أثار قلق الجهاز الفنى للشياطين الحمر بقيادة أولى جونار سولشاير.

مخاوف مانشستر يونايتد قبل مواجهة برشلونة

تضمنت أخبار مانشستر يونايتد 21-3-2019 انه وفقًاً لموقع "مانشستر إيفينينج نيوز" فإن لوكاكو تعرض لإصابة فى القدم خلال تواجده مع منتخب بلجيكا، وسيغيب لفترة عن المشاركة فى المباريات.

وأشار الموقع إلى أن روميلو لوكاكو خضع لفحوصات طبية بالرنين المغناطيسى أثبتت معاناته من إصابة خطيرة فى القدم أدت إلى مغادرته معسكر بلجيكا، وبالتالى عدم مشاركته مع منتخب بلاده فى المباراتين المقبلتين أمام روسيا وقبرص.

كما أكدت الفحوصات الطبية التى خضع لها اللاعب إلى غيابه لفترة تمتد من 2 إلى 3 أسابيع على الأقل للتعافى من الإصابة.

ويعانى مانشستر يونايتد حاليًا من إصابة مهاجمه أليكسيس سانشيز، وبالتالى إذا لم يتعافى لوكاكو سريعًا سيعود الشياطين الحمر إلى المشاركة فى المباريات عقب التوقف الدولى، بمهاجم وحيد هو "ماركوس راشفورد".

ويدخل فريق مانشستر يونايتد مرحلة حاسمة خلال الفترة المقبلة، حيث يخوض مباراتى الدور ربع النهائى بدورى أبطال أوروبا، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات المهمة التى ستحدد موقفه من التواجد فى المربع الذهبى للبريميرليج.

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أخبار مانشستر يونايتد 21-3-2019 عن افساد كورتوا لصفقة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن أن البلجيكى تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد الإسبانى، رفض الرحيل عن الفريق الملكى والعودة للدورى الإنجليزى مرة أخرى فى صفقة تبادلية.

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، أن كورتوا صاحب الـ26 عامًا، رفض الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد فى صفقة تبادلية مقابل انضمام الحارس دافيد دى خيا لريال مدريد فى فترة الانتقالات الصفية المقبلة.

وغادر الحارس البلجيكى فريقه السابق تشيلسى إلى ريال مدريد فى الصيف الماضى فى صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، وشارك كورتوا فى 24 مباراة بالدورى الإسبانى هذا الموسم، حيث تلقى 30 هدفًا واحتفظ بشباكه نظيفة فى 8 مباريات فقط.

رد مانى على مشجعين ليفربول

جاء فى أخبار مانشستر يونايتد 21-3-2019 تداول بعض الجماهير على موقع التواصل الاجتماعى فيديو لساديو مانى لاعب المنتخب السنغالى وليفربول الانجليزى له فى السنغال .

ورفعت مشجعين يونايتد فى السنغال صورت مانى بقميص مان يونايتد ورد لاعب ليفربول على الجماهير بعبارة الغلط.

أضافت الصحيفة أن كورتوا يفكر فى الرحيل خاصة بعد عودة المدرب الفرنسى زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد حيث يفضل الاعتماد على كيلور نافاس أساسيًا، موضحة أن وجهته فى حال مغادرة البرنابيو الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسى.