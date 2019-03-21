شكرا لقرائتكم وودبيرن يقود ويلز لتجاوز ترينداد وتوباغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق منتخب ويلز لكرة القدم فوزا متأخرا 1 - صفر على ضيفه منتخب ترينداد وتوباغو يوم الأربعاء، في المباراة الودية التي جرت بينهما استعدادا لاستحقاقاتهما المقبلة.

ويدين المنتخب الويلزي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه بنجامين وودبيرن، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويستعد منتخب ويلز للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020، حيث يستهل مسيرته فيها بملاقاة ضيفه منتخب سلوفاكيا يوم الأحد القادم ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات المجر وأذربيجان وكرواتيا.

في المقابل، تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات منتخب ترينداد وتوباغو لخوض منافسات بطولة الكأس الذهبية، الخاصة بمنتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم ، كونكاكاف، التي ستجرى في الولايات المتحدة الصيف المقبل.