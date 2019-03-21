صقر القاسمي: نجاح كبير لـ«الأولمبياد الخاص» على أرض الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس «مجلس الشارقة الرياضي» بالنجاح الباهر ل«الأولمبياد الخاص» بدعم ومشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة؛ تأكيداً لقدرة الإمارات على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم؛ بفضل اهتمام ودعم ورعاية القيادة الرشيدة، التي حرصت على أن يكون الأولمبياد الخاص مميزاً في كل الجوانب.

وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، أن الإمارات أبهرت العالم في تنظيم هذا الحدث الفريد، الذي يعبر عن مكانة أصحاب الهمم، وقال: إن الأولمبياد الخاص ضم الرياضيين والأسوياء معاً من مختلف دول العالم.

وقال: استضافة الإمارات للأولمبياد الخاص يعزز أيضاً من المفهوم المجتمعي للبطولة، ودمج أصحاب الهمم كجزء لا يتجزأ من المجتمع، ومنحهم الفرصة؛ لإظهار طاقاتهم الإبداعية ومهاراتهم على المستوى الرياضي، وتشريف بلدانهم؛ بتحقيق الإنجازات والمشاركة في هذه التجارب التي تسهم في نشر رسالة أصحاب الهمم ونشر الوعي والمعرفة في رسالة معبرة للعالم عن اهتمام الدولة الخاص بهذه الفئة، وأن يكون الشرف الكبير بإقامة الأولمبياد على أرض دولتنا الحبيبة.

وأثنى القاسمي على جهود كل المشاركين في نجاح الأولمبياد الخاص، الذي يمثل رسالة تسامح رياضية للإمارات، وتعكس التقدم الحضاري والإنساني والمجتمعي؛ حيث كانت فرصة للجميع لتقديم الخدمات والإسهامات في سبيل نجاح الحدث؛ حيث ظهر الاهتمام الواسع ب«فرسان الإرادة»، الذين نستلهم منهم العزيمة والإصرار.