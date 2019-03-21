2500 متسابق في «سبارتن العين»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق سباق سبارتن العالمي الذي يقام للمرة الأولى في مدينة العين، بتنظيم من سبارتن آرابيا بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، واستقبلته حديقة الحيوانات بالعين، نجاحاً كبيراً حيث شهد مشاركة 2500 متسابق تنافسوا في تحدي الحواجز تحت الأجواء الماطرة.

واستطاع سيرجي بيرلين من روسيا الحصول على المركز الأول بين المتنافسين الذكور في أقل من 33 دقيقة، بينما حصدت الأمريكية جيس تاول لقب الإناث، كما كانت الإثارة حاضرة في فئة الشباب الصغار بين 10 و13 سنة.

وأشاد غانم مبارك الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين بالحضور المتنوع المجتمعي والمؤسسي الذي تميزت به الفعالية، مؤكداً على ملاءمة جميع العناصر التي ساهمت في إنجاح السباق على مستوى عال من حيث الأجواء المناخية والمساحات الواسعة والتنوع البيئي الذي تتصف به حديقة الحيوانات بالعين.

من جانبه، قال ريان يعقوب آغا، الشريك الإداري في سبارتن أرابيا، إن الحدث يهدف إلى تنمية المجتمع الرياضي في مدينة العين التي تتميز ببعدها الثقافي والتاريخي العريق.