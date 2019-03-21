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دبا الفجيرة يقابل عجمان ودياً اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

يختتم دبا الفجيرة تجاربه الودية بلقاء عجمان اليوم، على ملعب الأخير، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف دوري الخليج العربي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
يسعى الجهاز الفني للفريق الدباوي بقيادة المدرب الوطني أحمد الخديم، الذي تولى زمام الفريق مؤخراً خلفاً للسوري محمد قويض، إلى الاستفادة من فترة التوقف في التصدي للأخطاء والسلبيات، وإعادة ترتيب صفوف الفريق، عبر سلسلة من التجارب الودية التي بدأها الأسبوع الماضي أمام الإمارات، وكسبها «النواخذة» بنتيجة 2-1، ومباراة الفريق البرتقالي اليوم التي سيعمل خلالها على تجهيز أكبر عدد من اللاعبين الذين يمكن الاستفادة من خدماتهم في المرحلة المقبلة، خاصة أن وضعية الفريق في المنافسة تتطلب مضاعفة الجهد والعطاء من أجل زيادة الغلة من النقاط والهروب من قاع المؤخرة.
على خط آخر، كرمت إدارة النادي ممثلة في سعيد راشد الخطيبي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة مجموعة من المدربين والإداريين والمشرفين العاملين بالنادي، وذلك تثميناً لجهودهم وإشرافهم على تنفيذ المهرجانات والبطولات والفعاليات الرياضية والمجتمعية التي أقيمت على مدار الموسم بالتعاون من وزارة التربية والتعليم، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية وضمها إلى صفوف النادي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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