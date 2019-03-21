أحمد بن صقر يشهد مهرجان السعادة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

شهد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس نادي الإمارات الثقافي الرياضي احتفال مهرجان السعادة الذي نظمه النادي تزامناً مع يوم السعادة العالمي، تعزيزاً لقيم الإيجابية والسعادة، وذلك في مركز المنار مول بحضور محمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارة النادي بمشاركة عدد من ممثلي الهيئات والدوائر والمؤسسات وزوار مركز المنار.

استعرضت فاطمة المعمري عضو مجلس إدارة النادي المشرف العام على المهرجان الشركاء وبرامجهم،وهم جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وجمعية سفراء مجلس الإمارات واتحاد كتاب وأدباء الإمارات والمؤسسة الاتحادية للشباب ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر لبحوث السياسة العامة ودائرة الخدمات العامة ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة المهام الخاصة وإذاعة رأس الخيمة وهيئة الهلال الأحمر.

وأشاد الشيخ أحمد بن صقر بدعم القيادة الرشيدة لمسيرة الخير والعطاء التي تشهدها الإمارات على صعيد الأمن والاستقرار والذي انعكس إيجاباً في نشر مفهوم السعادة في كافة أرجاء الدولة في ظل رعاية شاملة ودائمة لمبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح أن شعار السعي وراء السعادة هو الهدف الأساسي للإنسان، مشيرًا إلى أن حصول الإمارات على المرتبة العشرين على مستوى العالم والأولى على مستوى العالم العربي في مؤشر السعادة الأخير يعزز من ريادتها العالمية.

من جانبه، أشاد محمد إسماعيل العوضي بالجهود التي ساهمت في إنجاح المهرجان، بعدها كرم الشيخ أحمد القاسمي جميع الجهات المشاركة وأيضاً الرعاة المساهمون في المهرجان وهم راكز ومنار مول وترايدوم وانابيلا، كما اشتملت الفعاليات على العديد من الفقرات والمسابقات التي نالت استحسان الجميع والحضور.