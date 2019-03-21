شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة سلطان بن زايد لقفز الحواجز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق يوم غد الجمعة منافسات بطولة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لقفز الحواجز 2019، التي ينظمها نادي تراث الإمارات بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، في صالة سموه الكبرى للفروسية بمدينة الختم، وتستمر يومين، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبمشاركة واسعة من الفرسان وأندية الفروسية وإسطبلات الدولة العامة والخاصة.

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