تين كات يتطلع للقب الثالث.. وأروابارينا للأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

يتطلع المدربان الهولندي تين كات، مدرب فريق الوحدة، والأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب فريق شباب الأهلي، إلى نيل لقب بطل كأس الخليج العربي غداً الجمعة، حين يتقابل الفريقان على أرض استاد هزاع بن زايد في الثامنة والنصف مساء.

ويتطلع المدربان إلى تحقيق اللقب الأول مع فريقيهما الحاليين، بعدما سبق لهما خوض تجربة تدريبية سابقة في ملاعب الإمارات، حين تولى الأول قيادة الجزيرة إلى نيل لقبي دوري الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع «فخر العاصمة»، بينما بلغ الثاني نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي الموسم الماضي مع «الإمبراطور»، دون أن يوفق في نيل أي لقب.

سيحاول تين كات نيل كأس الخليج العربي، حتى يكتمل مشهد البطولات الثلاث التي تلعب محلياً، بعدما سبق له الفوز ببطولتي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ومر على لقب المسابقة التي بدأت منذ عهد الاحتراف، العديد من المدربين الذين توجوا بكأسها، وإن كانت السيطرة فيها للمدرسة الأوروبية التي كانت أول المتوجين بها في موسم 2008-2009 مع المدير الفني الألماني وينفرد شايفر، الذي قاد العين إلى نيل اللقب الأول على حساب الوحدة.

وبعدها أصبح التفوق للمدرسة الأمريكية الجنوبية، حيث نجح البرازيليان أبل براجا، وباولو بوناميجو، في إحراز الكأسين الثانية والثالثة لصالح الجزيرة والشباب.

وبعدها تبدلت هوية الأبطال من المدربين، فذهبت الكأس الرابعة للإسباني كيكي فلوريس مع الأهلي سابقاً (شباب الأهلي حالياً)، ومن بعدها للعراقي عبد الوهاب عبد القادر، الذي كان المدرب العربي الوحيد الذي نال اللقب، وكسر احتكار وتفوق الأوروبيين والأمريكيين، ثم دان التفوق للأوروبيين لموسمين متتاليين، بفوز الروماني كوزمين باللقب مع الأهلي موسم 2013-2014، ليعود الصربي يوفانوفيتش ويمنح النصر اللقب الأول والوحيد ل«العميد».

وتمكن المكسيكي أجيري من قيادة الوحدة للقب على حساب الشباب، قبل أن يسترد كوزمين اللقب من جديد ليكون المدرب الوحيد الذي ينال اللقب مرتين.

وتواصل التفوق الروماني للموسم الثاني على التوالي، بفوز الوحدة باللقب الموسم الماضي، على حساب الوصل بقيادة رودولفو أروابناريا مدرب شباب الأهلي حالياً، الذي يخوض النهائي الثاني على التوالي.

وخلال السنوات العشر السابقة، كان حضور الأوروبيين طاغياً، حيث توج رجال القارة العجوز باللقب 6 مرات، مقابل مرتين لأمريكا الجنوبية، ومرة واحدة لأمريكا الشمالية، ومرة واحدة للعرب. ويأمل الأرجنتيني أروابارينا، اليوم، نيل اللقب الأول له في ملاعب الإمارات، بعدما لم يوفق في التتويج بلقب رسمي الموسم الماضي مع الوصل، حين خسر نهائي الموسم الماضي في بطولتي كأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لحساب الوحدة (مع المدرب ريجيكامب)، والعين (مع المدرب الكرواتي زوران) على التوالي.

ووفق المدرب الذي تولى المهمة مع الفرسان بعد إقالة التشيلي سييرا، في الوصول بالفريق إلى نهائي المسابقتين عن جدارة واستحقاق، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب الأول له في ملاعب الإمارات.

وكان المدرب قد وفق في قيادة شباب الأهلي إلى نهائي كأس رئيس الدولة، ليكرر مشهد النجاح الشخصي الذي حققه الموسم الماضي، وإن كان يريد أكثر نجاحاً بنيل اللقب الغالي.

وعلى الصعيد الفني قدم فريق الوحدة أداء هجومياً ودفاعياً لافتاً في هذه النسخة من مسابقة كأس الخليج العربي، في رحلة البحث عن الحفاظ على اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

وتمكن «العنابي» من تسجيل 9 أهداف في دور المجموعات، كما سجل 5 أهداف في ربع النهائي، ورباعية في نصف النهائي، ليصل عدد الأهداف التي سجلها في 8 مباريات، إلى 18 هدفاً.

ولم يقتصر التفوق العنابي على الشق الهجومي؛ بل كان الفريق الأكثر صلابة وقوة دفاعياً، حيث لم يهتز مرماه في المباريات الثماني سوى مرة واحدة، كانت في مباراة نصف النهائي أمام بني ياس.

أما شباب الأهلي الذي حل وصيفاً للوحدة في المجموعة الأولى، فقد سجل 6 أهداف في دور المجموعات، ورباعية في ربع النهائي، وهدفاً واحداً في نصف النهائي، لتكون حصيلة الفرسان 11 هدفاً، بينما تلقى مرمى الفريق 7 أهداف.



الكمالي: نتطلع لإهداء الكأس لمشجعينا



وجه مدافع نادي الوحدة حمدان الكمالي التحية لجماهير العنابي الوفية، مؤكداً أن اللاعبين يسعون إلى إهدائهم الكأس، مضيفاً أن الوحدة يهدف هذا الموسم إلى مواصلة سلسلة نجاحاته في المواسم الماضية، خصوصاً وأن الفريق قد حقق خمسة ألقاب خلال المواسم الثلاثة السابقة.

وختم حديثه بالتأكيد أن الوحدة في كامل الاستعداد للمباراة، وأن ثقة المدرب تين كات تجعل الفريق أكثر قوة.



أحمد خليل: هدفنا منصة التتويج



أكد أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي، أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المواجهة التي يخوضها الفريق أمام الوحدة، معرباً عن أمله في أن ينجح الفريق في تحقيق البطولة والصعود إلى منصة التتويج من جديد.

وأوضح خليل أن شباب الأهلي لديه أهداف يسعى إلى تحقيقها في الموسم الحالي، مشدداً على ضرورة أن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد، وأن تتوحد الجهود من أجل الوصول إلى الأهداف المرسومة ومن بينها تحقيق لقب بطولة كأس الخليج العربي.

وكشف أحمد خليل أنهم تعاهدوا منذ بداية الموسم على بذل كل الجهود الممكنة من أجل أن يعود الفريق إلى سابق أمجاده، معتبراً أن الوصول إلى المباراة النهائية خطوة في طريق التتويج باللقب، واعداً بمواصلة الأداء بقوة وتركيز وتقديم كل ما يملك برفقة زملائه من أجل إسعاد أنصار الفريق.



ورشة عمل لتراخيص أندية الدرجة الأولى

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عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم بمقره بدبي، ورشة عمل لشرح برنامج نظام تراخيص أندية دوري الدرجة الأولى، بحضور مسلم الكثيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس فريق عمل وضع نظام تراخيص أندية الدرجة الأولى، وإبراهيم النمر، الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.

وأكد مسلم الكثيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن استحداث اتحاد الكرة لنظام تراخيص أندية الدرجة الأولى على غرار أندية المحترفين جاء بهدف الارتقاء بعمل تلك الأندية سواء من الناحية الفنية والتنظيمية، وأيضاً بالمنشآت والبنية التحتية بما يسهل من مهمة أندية الأولى عند الصعود إلى المحترفين.

وأشار الكثيري، إلى أن فريق العمل، سيقوم بزيارات ميدانية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى عقد ورش عمل.



أرقام أروابارينا مع شباب الأهلي



لعب شباب الأهلي تحت قيادة أروابارينا في كل البطولات 20 مباراة، فاز في 12، وتعادل في 5 مرات (فاز في مباراتين منهما بركلات الترجيح)، وخسر ثلاث مباريات، وسجل 36 هدفا ودخل شباكه 19 هدفاً.



أرقام تين كات مع الوحدة



تولى المدير الفني الهولندي تين كات تدريب فريق الوحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خلفا للمدرب المواطن الحاي جمعة الذي كان قد خلف الروماني ريجيكامب، وهنا سجله مع «العنابي» في كل البطولات: لعب 9 مباريات، فاز في 6 وخسر 3 مباريات، وسجل فريقه 24 هدفا وعليه 10 أهداف، وحافظ «العنابي» في عهده على الشباك النظيفة مرة واحدة.



المدربون أبطال كأس الخليج العربي



2008-2009: الألماني شايفر (العين).

2009- 2010: البرازيلي براجا (الجزيرة).

2010-2011: البرازيلي بوناميجو (الشباب).

2011- 2012: الإسباني كيكي فلوريس (الأهلي).

2012- 2013: العراقي عبد الوهاب عبد القادر (عجمان).

2013- 2014: الروماني كوزمين (الأهلي).

2014- 2015: الصربي يوفانوفيتش (النصر).

2015- 2016: المكسيكي أجيري (الوحدة).

2016- 2017: الروماني كوزمين (الأهلي).

2017-2018: الروماني ريجيكامب (الوحدة).