«دبي الرياضي» يطّلع على تقارير اللجان ويتابع أداء الأندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع مجلس دبي الرياضي، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لدعمه اللامحدود للقطاع الرياضي، ورعايته وتشجيعه المستمر للرياضيين.

كما رفع مجلس دبي الرياضي، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم سموه اللامحدود للقطاع الرياضي، ورعايته الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.

تقدم مجلس الإدارة بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على توجيهات ومبادرات سموه، لتطوير القطاع الرياضي في دبي، وتوفير جميع مقومات نشر ممارسة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع، باعتبارها مصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية وانعكاساتها الكبيرة على صحة وحيوية أفراد المجتمع، والتعايش فيما بينهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، للدورة الرابعة للمجلس، الذي عقد برئاسة مطر الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة، وحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: د. عبد الله الكرم، وعلي بوجسيم، وأحمد الشعفار، وموزة المري، ومريم الحمادي، ولمياء خان، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس، حيث أكد الطاير العمل لتنفيذ مبادرات وبرامج المجلس للعام 2019، بأعلى معايير التميز وفق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي وجه بتنفيذها خلال رئاسة سموه للاجتماع الأول لمجلس الإدارة، والتي تمثل منهاج عمل للمجلس وللقطاع الرياضي عموماً، لتحقيق التطور المنشود للقطاع الرياضي وصناعة مستقبله، كما وجه بإجراء تعديل على الخطة الاستراتيجية للمجلس، لتكون مناسبة وفاعلة خلال المرحلة المقبلة، وتتناسب مع المستجدات الجديدة.

واستعرض مجلس الإدارة في الاجتماع، تقارير اللجان الدائمة في المجلس، وهي: لجنة الاستثمار والمشاريع، ولجنة التطوير والمستقبل، ولجنة الحوكمة، حيث استعرضت كل لجنة خطط عملها والمبادرات والإجراءات التي يتم تنفيذها، لتطوير العمل في القطاع الرياضي بدبي، وفق التوقيتات الزمنية المعتمدة من مجلس الإدارة.

كما تم الاطلاع على البرنامج الزمني للخطة التنفيذية لإدارة وتأهيل المنشآت والمباني الرياضية في دبي، لتكون داعمة ومتناسبة مع جميع احتياجات أصحاب الهمم، من رياضيين وجمهور، وفق المواصفات الرسمية المعتمدة، التي تحمل اسم «كود دبي للبيئة المؤهلة»، وتوفر لهذه الفئة المهمة من المجتمع كل سبل الراحة والسعادة.

وتم في الاجتماع، الاطلاع على التقرير النهائي لمجموعة دبي في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019، التي استضافت 11 مباراة في استاد آل مكتوم، واستاد راشد.

واطلع مجلس الإدارة على تقرير متابعة الأندية الرياضية وشركات كرة القدم بدبي، الذي وجه مجلس الإدارة بتنفيذه، وأنجزته إدارة التطوير الرياضي في المجلس، ويتضمن معلومات تفصيلية ضمن 4 محاور هي: الأداء الفني للفريق الأول وفرق الأكاديميات، والأداء الإداري، والأداء التنظيمي، وتوفير المتخصصين في جوانب العمل الرياضي، وفق الهيكل التنظيمي المعتمد، والأداء المالي، وكذلك الاطلاع على تقرير جانب الاستثمار في الأندية. وقد أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، أهمية تحديث التقرير بشكل مستمر، وتحديد جوانب التطور في أداء كل نادٍ وشركة كرة قدم، في جميع المحاور التي يغطيها التقرير، وتحديد التحديات التي يجب تذليلها، من أجل تطوير بيئة العمل وتحسين الأداء في جميع المجالات، كما تم التوجيه بقيام خبراء من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بتقييم أكاديميات كرة القدم في دبي، ورفع التوصيات لمجلس دبي الرياضي.

واعتمد مجلس الإدارة إرسال 6 لاعبين من أندية دبي ضمن الفئة العمرية 14-18 سنة إلى فرنسا للتدريب بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، وشركة الاتصالات المتكاملة «دو»، وذلك ضمن مبادرات المجلس لتطوير اللاعبين الموهوبين.

وتم في الاجتماع، الاطلاع على أهم الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها دورة ند الشبا الرياضية.