شباب الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

تأهل فريق نادي شباب الأهلي عن جدارة واستحقاق إلى نهائي النسخة الأولى لكأس الإمارات لكرة قدم الصالات بعد تغلبه على مستضيفه اتحاد كلباء 3-2، وأدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة الدولي النخبة فهد بدر الحوسني.

يذكر أن شباب الأهلي فاز في مباراة الذهاب أيضا على نمور كلباء 3-2 وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يصل فيها شباب الأهلي إلى المباراة النهائية حيث لعب نهائي كأس الاتحاد في بداية الموسم وحل وصيفا بعد أن خسر في النهائي من الظفرة وكسب نهائي «البلاي أوف» بالفوز على دبا الحصن 4-3 ذهابا وتعادل معه إيابا 3-3 وها هو يتأهل للنهائي الثالث خلال الموسم الحالي.

وكان فريق كلباء قد افتتح التسجيل وتقدم بهدف السبق في مباراة عن طريق عبدالله السعيد وأدرك عبدالله الخمري قبل 40 ثانية من نهاية الشوط الأول، وواصل شباب الأهلي تألقه في الثواني الأخيرة وبنفس سيناريو مباراة الذهاب لينهي الشوط الأول بهدف الترجيح في آخر ثانية عن طريق لاعبه حسين مال الله لينتهي الشوط الأول 2-1، وفي الدقيقة الأولى من الشوط الأول أضاف علي الخمري الهدف الثالث لشباب الأهلي 3-2 وتواصل الأداء سجالا بين الفريقين حتى تمكن حمد حسن من تقليص الفارق بالهدف الثاني لاتحاد كلباء لينتهي اللقاء لمصلحة شباب الأهلي 3-2، وسيلتقي شباب الأهلي مع الفائز من مباراة أمس التي جمعت بين خورفكان وضيفه مليحة، وكان لقاء الذهاب قد انتهى لمصلحة خورفكان 7-صفر وبات في حكم المؤكد ان يلتقي فريقا شباب الأهلي وخورفكان في نهائي النسخة الأولى لكأس الإمارات المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ومن المتوقع أن يقام حفل الختام على ملعب صالة نادي اتحاد كلباء في المنطقة الشرقية.

وعبر حمد المري عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية ومشرف عام فريق كرة الصالات بنادي شباب الأهلي عن سعادته الكبيرة بالوصول إلى ثلاث نهائيات في الموسم الحالي، وحرص على توجيه الشكر إلى إدارة النادي برئاسة خليفة سعيد سليمان على الدعم والمتابعة والاهتمام واللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب وعبدالكريم حاج أهلي المدير التنفيذي لشركة القدم والدكتور ماجد سلطان بن سليمان المدير التنفيذي للألعاب على الثقة الغالية، وأشاد بلاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري، وعبدالكريم حاج أهلي المدير التنفيذي لشركة القدم وقال «بعد الوصول إلى النهائي الثالث أصبحت المسؤولية مضاعفة على اللاعبين وثقتنا فيهم كبيرة بتقديم الأفضل، نتمنى أن يوفق الفريق في تحقيق البطولة كحق مشروع لفريقنا الذي فرض نفسه في الساحة وأثبت أنه يسير بخطوات واثقة إلى الأمام».