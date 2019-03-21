المنتخب الأولمبي جاهز للقاء لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: سيد مصطفى

يختتم منتخب الإمارات الوطني الأولمبي تحضيراته للقاء نظيره اللبناني في افتتاح تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والمقرر إقامتها في الساعة السادسة و25 دقيقة، غداً الجمعة، بالعاصمة السعودية الرياض.

كان المنتخب الأولمبي قد وصل إلى الرياض، مساء الثلاثاء، وخاض تدريبيه الأول بمعنويات عالية؛ إذ ظهرت الروح المعنوية لدى الجميع مرتفعة، مع إيمان اللاعبين بقدرتهم على ترك بصمة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، وتكرار إنجاز التأهل لأولمبياد لندن 2012.

وسادت حالة من التفاؤل داخل بعثة المنتخب، بسبب حالة التركيز الشديدة التي ظهرت لدى اللاعبين خلال المران، بعد نجاح المرحلة الأخيرة من الإعداد في دبي.

وعكس التدريب الأول استقرار الطاقم الفني بقيادة ماسيج سكورزا، على التشكيلة وخطة اللعب وأسلوب الأداء المتوقع، في القمة الافتتاحية للمجموعة الرابعة ضد لبنان.

وكشف المران عن رؤية سكورزا، في الاعتماد على امتلاك منطقة المناورات وسط الملعب، مع تكثيف حركة ثلاثي وسط الملعب للاستحواذ على الكرة، وهو ما يمنح الفريق فرصة التحكم في مجريات اللقاء.

وحظيت بعثة المنتخب الأولمبي في الرياض، باهتمام ومتابعة من جانب رئيس اتحاد الكرة، مروان بن غليطة، ونائب رئيس الاتحاد، عبدالله ناصر الجنيبي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد بن هزام، الذين اطمئنوا على كافة تحضيرات الأبيض الأخيرة لتصفيات طوكيو الأولمبية 2020. ومن المقرر أن يُعقد اليوم، الاجتماع الفني للمباراة ويحضره عن المنتخب الأولمبي، مدير المنتخب جمال بوهندي، كما سيعقد المدربان ماسيج سكورزا، ومدرب منتخب لبنان الصربي ميليتش كورسيتش، مؤتمراً صحفياً خاصاً للمباراة عصر اليوم.

وكان كورسيتش، قد شكا قلة التحضيرات لمنتخب الأرز لخوض التصفيات الآسيوية، مشدداً في تصريحات صحفية قبل القدوم إلى الرياض، على أن اللاعبين لم يتدربوا معاً سوى لحصتين تدريبيتين قبل السفر.

وأوضح قائلاً: «التحضيرات للتصفيات كانت ضعيفة للغاية ولا ترتقى إلى قيمة الحدث وأهميته، وكان يُفترض بالمنتخب اللبناني أن يتجمع قبل 15 يوماً على الأقل، ولكن هذا لم يحدث بسبب تمسك الأندية المحلية بانتظام مسابقة الدوري دون توقف».

وأضاف: «لا أمتلك عصا سحرية للوفاء بالنتائج المنتظرة، خاصة أن منتخباً مثل الإمارات، خاض فترة تحضيرات مميزة، وكذلك الفريق السعودي، فهما الأوفر حظاً للعبور إلى المرحلة الثانية من التصفيات».

وقد قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، فتح أبواب استاد الأمير فيصل بن فهد بالمجان أمام الجماهير، سعياً للنجاح التنظيمي، ودعم الأخضر أمام منافسيه في التصفيات.