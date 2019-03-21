إطلاق «تحدي راك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: حصة سيف

أعلنت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، إطلاقها للمبادرة الرياضية «تحدي راك» لموظفي الحكومة لتعزيز السعادة ونشر روح الفريق الواحد، من خلال التحدي الرياضي الذي سيتنافس فيه الموظفون في الألعاب الرياضية الجماعية التي تنظمها الدائرة في باحة فندق هلتون جاردن في نهاية مارس/‏ آذار الجاري.

وقالت مريم الطويل مدير قسم السعادة الوظيفية في دائرة الموارد البشرية، إن المبادرة الرياضية تحدي راك تستهدف تشجيع الموظفين على المنافسة الإيجابية ودعم التعاون فيما بينهم في مختلف الألعاب الرياضية الممتعة وإثبات الجدارة في التحدي، موضحة أن التحدي الذي تطلقه الدائرة لأول مرة ويستهدف موظفي حكومة رأس الخيمة، ينظم في إطار فعاليات يوم السعادة العالمي.