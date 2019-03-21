موناكو تكرِّم نجوم الإمارات وأبطال العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تغادر فرق أبوظبي للزوارق السريعة إلى موناكو؛ حيث ستكون على موعد مع التكريم السنوي للأبطال في كل البطولات الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، ويأتي هذا التكريم ليكون تقليداً سنوياً معتاداً من خلال الاحتفال الذي يقيمه الاتحاد في كل سنة في شهر مارس/‏آذار من أجل تكريم أبطال البحر، كما يتم من خلال هذه الاحتفالية أيضاً الإعلان عن أغلب الأجندات البحرية التي لم يتم إعلانها مسبقاً، وتوضيح الخريطة البحرية للمنافسات الدولية في الموسم المقبل وهو موسم 2019.

وسيكون لفرق أبوظبي، النصيب الأكبر من حصاد التكريم والتقدير بين كل الفرق العالمية المشاركة، لاسيما أن الفريق سيتم تكريمه بذهبية بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وذهبية بطولة العالم لزوارق الإكس كات، وذهبية بطولة العالم للدراجات المائية، وفضية بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، وبرونزية الإكس كات، إضافة إلى ذهبية الفرق في منافسات الفورمولا 1 وذهبية السرعة أيضاً كي يصل الفريق إلى حصاد عالمي كبير في المحفل الرياضي المهم للرياضة البحرية.

وتغادر البعثة اليوم، وتضم سالم الرميثي، رئيساً للبعثة، والمتسابقين: ثاني القمزي، ماجد المنصوري، راشد الطاير، فالح المنصوري، راشد الملا، راشد القمزي، وشون تورنتي، وأيضا ناصر الظاهري، وتتوجه البعثة نحو تكريم يصادف أهله، خاصة أن فريق أبوظبي قد تميز بقوة طوال الصيف الماضي، وكان علامة فارقة لرياضة الإمارات على المستوى الدولي وما قدمه من إنجازات فريدة وتميز يشهد له على المستوى العالمي.

من ناحيته، توجه سالم الرميثي رئيس بعثة الفريق بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، وأكد الرميثي أن دعم القيادة الرشيدة دوماً للرياضة البحرية وتوفير كل عناصر النجاح لها، أسهم في أن تجلب فرق أبوظبي للزوارق السريعة، الإنجاز والتفوق للرياضة البحرية، وأن يكون للإمارات ورياضتها الحضور الأكبر دوماً على الساحة الدولية، وقال: «نثمن دائماً ما تقدمه لنا القيادة الرشيدة من دعم كامل وحرص على أن يكون للرياضة الإماراتية تفوقاً مستمراً على المستوى العالمي، ونؤكد أننا دائماً سنكون عند حسن الظن؛ بحيث نقدم أفضل طاقاتنا ونستثمر جهود أبطالنا في الوصول إلى المنصات والتتويج دائماً».

وأضاف الرميثي: «فريق أبوظبي كان على موعد دائماً في الموسم الماضي مع منصات التتويج، وحصدنا الإعجاب العالمي في كل مكان يشارك من خلاله الفريق، ووصلنا في مشاركاتنا وحضورنا الدولي إلى الوجود في 20 مدينة في مختلف أنحاء العالم، شهدت على رفع علم الإمارات عالياً خفاقاً دائماً لكي تكون لنا الريادة والصدارة دائماً».