تجربة ودية للإمارات والجزيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

يخوض فريق الإمارات تجربة ودية مع الجزيرة مساء اليوم بملعب اتحاد الكرة في الخوانيج بدبي ويغيب عن قائمة «الصقور» سعد سرور للإصابة إلى جانب كايو الذي لم تكتمل جاهزيته والحارس أحمد الشاجي للسبب نفسه، كما ينتظر ان يغيب أحمد مال الله باعتباره لن يشارك في مباراة الوحدة المقبلة للإنذار الثالث.

وكان فريق الإمارات خاض تجربة أولى مع دبا الفجيرة مستغلا فترة توقف الدوري، وكثف المدرب جلال قادري الجرعات التدريبية بعد مباراة الوصل وعمل على إعادة ترتيب الأوراق من أجل ظهور أفضل وتحقيق نتائج جيدة تضمن للصقور البقاء في دوري الخليج العربي، ويحتل الفريق حاليا المركز قبل الأخير في ترتيب فرق البطولة برصيد 12 نقطة.