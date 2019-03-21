اخبار الرياضه

تجربة ودية للإمارات والجزيرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة ودية للإمارات والجزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

يخوض فريق الإمارات تجربة ودية مع الجزيرة مساء اليوم بملعب اتحاد الكرة في الخوانيج بدبي ويغيب عن قائمة «الصقور» سعد سرور للإصابة إلى جانب كايو الذي لم تكتمل جاهزيته والحارس أحمد الشاجي للسبب نفسه، كما ينتظر ان يغيب أحمد مال الله باعتباره لن يشارك في مباراة الوحدة المقبلة للإنذار الثالث.
وكان فريق الإمارات خاض تجربة أولى مع دبا الفجيرة مستغلا فترة توقف الدوري، وكثف المدرب جلال قادري الجرعات التدريبية بعد مباراة الوصل وعمل على إعادة ترتيب الأوراق من أجل ظهور أفضل وتحقيق نتائج جيدة تضمن للصقور البقاء في دوري الخليج العربي، ويحتل الفريق حاليا المركز قبل الأخير في ترتيب فرق البطولة برصيد 12 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجربة ودية للإمارات والجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى