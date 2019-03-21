أحمد العويس: هدفنا نشر رياضات الدفاع عن النفس في كل بيت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس حفل تكريم لموظفي ومدربي النادي احتفالاً بيوم السعادة وشمل التكريم جميع العاملين في النادي، وحضره أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي وعبيد عبد الرحمن السويدي عضو مجلس الإدارة وأيوب لشكري المدير التنفيذي وعبد العزيز الحمادي مشرف الألعاب الرياضية ومحمود لطفي السكرتير التنفيذي.

وأكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أن أسرة النادي حريصة على تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ببناء الإنسان والحفاظ على النشء وبناء شخصيته عن طريق ممارسة الرياضة بشكل سليم ووفقاً للنقلة النوعية والحضارية التي وصلت إليها الرياضة على مستوى العالم، مؤكداً أن رؤية مجلس إدارة النادي تتمثل في أن يكون في كل بيت في إمارة الشارقة لاعب يمارس إحدى رياضات الدفاع عن النفس.

وحث رئيس مجلس الإدارة المدربين على ضرورة أن يكون الهدف من التدريبات واضحاً وان يكون الوصول إلى الهدف بعزيمة كبيرة لتحقيق النجاح والمحافظة عليه وطالبهم بضرورة تقديم كل خبراتهم للاعبين وضرورة تبادل المعلومات الفنية والمجتمعية وتعزيز التواصل الثقافي والمعنوي من خلال تبادل الآراء عبر لقاءات الطاولة المستديرة بما يخدم الوصول لأفضل الإنجازات.

وفي ختام الحفل قام أحمد عبد الرحمن العويس بتكريم المدربين والمدربات العاملين في النادي.