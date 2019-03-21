فريق الإمارات يهزم أبوظبي حامل اللقب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستأنف في الثانية من بعد ظهر اليوم، بملاعب نادي غنتوت، مباريات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو في نسختها التاسعة عشرة، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، وتحمل شعار «عام التسامح»، والتي تختتم يوم 29 مارس/آذار الحالي.

يأتي ختام الجولة الثانية من مباريات البطولة اليوم، من خلال مواجهات ساخنة تبدأ بلقاء زيدان السعودي بقيادة الأمير سلطان الفيصل، وفريق غنتوت الذي يقوده الدولي يوسف بن دسمال، والتي يسعى من خلالها فريق زيدان للفوز بصدارة المنافسة والاقتراب من التأهل للدور الثاني، بينما يأمل غنتوت بتحقيق فوزه الأول ليبقى في صلب المنافسة.

وفي الرابعة عصراً ستكون المواجهة الساخنة بين فريقي ديزرت بالم بقيادة راشد البواردي وفريق الحبتور الذي يقوده محمد الحبتور، بعد أن حققا الفوز في الجولة الأولى.

وكان افتتاح الجولة الثانية أمس الأول قد شهد الفوز المثير الذي حققه فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم على فريق أبوظبي (حامل اللقب) بنتيجة 12-11، بعد أن كان فريق أبوظبي متقدماً 11-10، إلا أن فريق الإمارات استطاع العودة من خلال اللاعب بنجامين الذي استطاع أن يسجل هدفين قادا فريقه لتحقيق الفوز الأول وليحافظ على آمال التأهل بفضل تألق تومي بانلو وأليخاندرو موزي بتسجيل 4 أهداف لكل منهما.

ويأمل فريق أبوظبي بعد الخسارة الثانية التعويض عندما يلتقي فريق الحبتور يوم السبت المقبل تحت شعار «أكون أو لا أكون»، بينما يلعب ديزرت بالم مع زيدان وغنتوت والإمارات في ختام الدور التمهيدي. يذكر أن مباريات البطولة تبث عبر موقع النادي مباشرة.