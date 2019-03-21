تعاون بين نادي النصر والاتحاد الصربي للكرة الطائرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت إدارة الألعاب الرياضية في نادي النصر برئاسة عبدالرزاق الهاشمي مع رئيس الاتحاد الصربي للكرة الطائرة زوران جاجيك سبل التعاون بين الجانبين وكانت إدارة الألعاب الرياضية في النصر استقبلت الضيف الصربي في مقر النادي وخلال الزيارة حرص مسؤولو «العميد» على استعراض تاريخ نادي النصر وبصفة خاصة كل الألعاب الرياضية التي تمارس في النادي وتاريخ وحجم الإنجازات التي تحققت على مدار تاريخ النادي العريق الذي تم إنشاؤه عام 1945 والذي يعتبر عميد الأندية الرياضية في الدولة.

وكشف رئيس الاتحاد الصربي عن أفضل السبل التي ساهمت في تطوير كرة الطائرة في بلاده مبدياً استعداده واستعداد اتحاد بلاده للتعاون مع الإدارة النصراوية لتطوير اللعبة في النادي والوصول بها إلى المكانة المرجوة.

رافق الهاشمي خلال لقاء الضيف الصربي الزملاء من أعضاء مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية: مروان سنكل نائب الرئيس، ومنصور رحمة الفلاسي، ومحمد العور مدير إدارة الألعاب الرياضية بجانب مشرف ومسؤولي كرة الطائرة في النادي.

وفي ختام اللقاء حرصت إدارة الألعاب على تكريم الضيف الصربي تقديراً له ولتواجده في الدولة وزيارته لنادي النصر.