انطلاق النسخة 16 لـ «دولية دبي للجواد العربي» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى

تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات النسخة ال16 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، بمشاركة 221 جواداً يمثلون 22 دولة من مختلف دول العالم، وبجوائز قدرها 15 مليون درهم (4 ملايين دولار) لتكون البطولة الأغلى عالمياً.

تقام المنافسات لمدة 3 أيام حتى السبت المقبل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، واختارت اللجنة العليا المنظمة للبطولة 12 حكماً دولياً لتقييم كل الخيول المشاركة في الحدث العالمي؛ حيث أجريت القرعة مسبقاً لاختيار الحكام المشاركين.

وستكون الصين، حاضرة بقوة للمرة الأولى ضمن منافسات الحدث من خلال 8 أبطال عالميين شاركوا في مختلف بطولات العالم وحققوا الذهب، فيما يشارك من بقية الدول 60 جواداً حققوا ألقاباً عالمية خلال الفترة الماضية.

وتنطلق الفعاليات الساعة العاشرة صباحاً، والمزاد سيكون في اليوم الأول من أجل إتاحة الوقت لكل الراغبين في عملية الشراء طوال فترة المزاد.

ويقام على هامش البطولة، فعاليات النسخة الخامسة عشرة من المعرض المصاحب للبطولة، والذي يضم العديد من الأقسام والأكسسوارات الخاصة بالخيول وطرق العناية بها.

ويقام ضمن فعاليات اليوم الأول للبطولة، المزاد المصاحب الذي يقام للمرة الأولى في اليوم الأول بدلاً من الأخير، وذلك بقرار من اللجنة المنظمة من أجل زيادة المشاركات وتنوعها، وعدم حدوث أي عقبات تؤثر في نجاح الحدث.

وأكد قصي عبيد الله، مدير البطولة، أن اللجنة المنظمة عملت على توفير كل سبل النجاح من أجل ظهور الحدث بما يتناسب مع مكانته وأهميته التي يحظى بها، لافتاً إلى أن صفوة الخيول من مختلف دول العالم ستتنافس في هذا الحدث العالمي من أجل إبراز جمالها، وهو ما يؤكد أنه حدث استثنائي يقام على أرض الدولة.

ووجه عبيد الله، الدعوة لكل الملاك من المواطنين من أجل الوجود طوال أيام البطولة والاطلاع على فعاليات المعرض المصاحب، وكذلك المزاد الذي من المتوقع أن يشهد الكثير من المفاجآت بفضل صفوة الخيول التي سيتم بيعها من خلاله.