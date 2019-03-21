كأس التسامح للمجتمعات العقارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت «مدينة دبي الرياضية» مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ من خلال ذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)؛ لتنظيم «كأس التسامح لكرة القدم» للمجتمعات العقارية للتملك الحر، والتي ستقام في أكاديمية كرة القدم بمدينة دبي الرياضية في 29 مارس/آذار الحالي.

يأتي توقيع المذكرة في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين كافة الجهات والهيئات من بينها: «مدينة دبي الرياضية» و«دائرة الأراضي والأملاك» في دبي على إطلاق المبادرات والفعاليات المجتمعية والثقافية والرياضية، بالتزامن مع «عام التسامح» وأهدافه في نشر وتعزيز أسمى قيمة في المجتمع.

سيشارك في مبادرة «كأس التسامح لكرة القدم»، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات 8 فرق؛ تمثل: مؤسسات التطوير العقاري؛ وشركات الإشراف الإداري لجمعيات ملاك العقارات بمناطق التملك الحر في دبي، إضافة إلى الجمهور الذي بإمكانه حضور المباريات بالمجان في «قرية الرياضة» في مدينة دبي الرياضية.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «إن دعمنا لمبادرة «كأس التسامح لكرة القدم» للمجتمعات العقارية للتملك الحر، جاءت لتأكيد استراتيجيتنا؛ الرامية إلى تعزيز تواصلنا مع كافة فئات المجتمع، والإسهام في نشر الرياضة، ودعم المبادرات الرياضية؛ لأهميتها في نشر السعادة والإيجابية، تناغماً مع التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، والعمل على إبراز مكانة دبي كوجهة للأحداث والمنافسات الرياضية».

من جهته، قال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: «كان الهدف من توقيع هذه المذكرة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع مدينة دبي الرياضية، ودعم مشاريعها؛ الهادفة إلى جعل الرياضة جزءاً أساسياً من الممارسات اليومية في حياة الأفراد، ومن جهة أخرى، تساعدنا هذه البطولة في الترويج لسوقنا العقاري، وإبراز دبي كواحدة من أهم الوجهات للاستثمار العقاري القائم على التملك الحر، خاصة وأننا ننطلق من تشريعات شفافة تضمن حقوق جميع الأطراف، ما يعزز جاذبيتها في أوساط كافة شرائح المستثمرين في الداخل والخارج».

وأكد خالد الزرعوني رئيس «مدينة دبي الرياضية»، أن الرياضة بمختلف أنواعها تلعب دوراً رائداً في نشر التوعية والثقافة المجتمعية بين الأفراد، وتعمل على التقارب وتبادل الأفكار.