شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم هشام يكن مديرا فنيا لإيرو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقيم نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، مؤتمرا صحفيا اليوم ، لتقديم الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة هشام يكن، نجم نادي الزمالك والمنتخب السابق.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في تمام الرابعة عصرا بمقر النادي بمطار القاهرة الدولي في حضور نبيل سلامة ، رئيس مجلس الإدارة و زكريا محي الدين، نائب رئيس النادي، وأعضاء الجهاز الفني بالكامل.

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وتعلن إدارة إيروسبورت خلال المؤتمر تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة هشام يكن، والكشف عن تفاصيل التعاقد وخطة المرحلة المقبلة للنادي .

وتقرر إقامة حفل كبير عقب المؤتمر الصحفي تحت رعاية الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني ، وفي حضور قيادات الوزارة، بمناسبة عيد الأم، على أن تشمل حفل فني من دار الأوبرا المصرية.