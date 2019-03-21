شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن تحمل تكاليف علاج عامر عامر بعد إصابته مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المهندس هانى ابو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم على مقترح الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى والذى تقدم به المهندس ايهاب لهيطة مدير المنتخب بشان تحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج الحارس عامر عامر الذى اصيب خلال معسكر المنتخب استعدادا لمباراة النيجر. ورحب ابو ريدة على الفور وقرر علاج الحارس على نفقة الاتحاد.

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