شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موقف وليد سليمان من تدعيم الأهلي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي فرصة وليد سليمان صانع ألعاب الفريق فى اللحاق بمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 30 مارس فى بطولة الدوري العام. للمزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط: Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف موقف وليد سليمان من تدعيم الأهلي أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.