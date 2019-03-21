شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو ينتظم فى مران الأهلي.. وأجاي يصل القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي للقاهرة خلال الساعات الماضية، بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها ،تمهيدآ للمشاركة في تدريبات الأهلي ،استعدادآ لمباراة الزمالك في قمة الدوري العام والمقرر اقامتها يوم ٣٠ مارس الجاري.

في الوقت الذي يصل النيجيري جونيور اجاي القاهرة اليوم، بعدما اكد اللاعب أن هناك تأخيرآ في رحلة الطيران، مؤكدا أنه سيصل القاهرة اليوم بحد اقصى تمهيدآ للانتظام في تدريبات الأهلي.

Advertisements